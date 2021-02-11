Новосибирск, 11 февраля 2021, 14:54 — REGNUM В Новосибирской области на фоне снижения роста числа новых случаев заражения коронавирусом начато перепрофилирование ковидных госпиталей обратно в больницы. Об этом сегодня, 11 февраля, сообщила замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова. «В данный момент в этапе восстановления находятся больница скорой медицинской помощи №2, инфекционный корпус городской клинической больнице №25 и НРБ№1 — это больница Кольцово»,цитирует «Сибкрай» Аксенову. По словам Елены Аксеновой, в настоящее время коечный фонд работающих ковид-госпиталей свободен на 20%.