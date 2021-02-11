Нижний Новгород, , 14:54 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 11 февраля выявили 2423 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Накануне было выявлено 2443 новых носителя коронавируса.

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Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье с начала пандемии выросло до 490 382 случаев, свидетельствуют данные оперативного штаба России.

Так, в Нижегородской области выявили 454 новых случаев заражения SARS-CoV-2, в Самарской области — 301, в Пермском крае — 269, в Саратовской области — 243, в Пензенской области — 207, в Башкирии — 160, в Кировской области — 150, в Ульяновской области — 140, в Оренбургской области — 139, в Удмуртии — 98, в Чувашии — 79, в Татарии — 75, в Мордовии — 66, в Марий Эл — 42.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 89 557 случая, в Саратовской области — 45 843, в Ульяновской области — 45 619, в Самарской области — 43 613, в Пермском крае — 42 839, в Оренбургской области — 35 725, в Пензенской области — 35 060, в Кировской области — 34 169, в Удмуртии — 26 613, в Башкирии — 26 054, в Чувашии — 20 388, в Татарии — 16 954, в Мордовии — 16 813, в Марий Эл — 11 135.

Полностью выздоровели 429 058 жителей округа, за последние сутки выписаны 2600 человек. Скончался на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 9500 человек, за минувшие сутки скончались 69 жителей Поволжья, накануне умерли 72 человека.

Значительное расхождение — на 200 случаев — с данными регионального штаба по числу смертей от COVID-19 по-прежнему наблюдается в Удмуртии. Так, по данным штаба республики на 10 февраля, от последствий заражения коронавирусом в регионе скончались 350 человек, в течение минувших суток было зарегистрировано два летальных случая. При этом, по данным общефедерального штаба на аналогичную дату, — 550 жителей Удмуртии скончались с начала пандемии, четыре человека — за последние 24 часа.

Отметим, весной максимальное число подтверждённых за сутки заражений коронавирусом не превышало 1,3 тыс. случаев. Абсолютный максимум прироста зараженных за сутки наблюдался по состоянию на утро 24 декабря — 3068 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 февраля в России с начала пандемии подтверждено 4 027 748 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 15 038 новых носителей SARS-CoV-2. Полностью выздоровел 3 538 422 жителя России, за сутки выписан 21 961 человек. 78 687 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 553 — за последние сутки. За вычетом всех выздоровевших и умерших в настоящее время в России борются с инфекцией 410 639 человек.