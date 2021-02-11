Рязань, , 14:58 — REGNUM К строительству западного канализационного коллектора приступают в Рязани. Проектная документация прошла государственную экспертизу и получила положительное заключение, сообщает 11 февраля пресс-служба администрации города.

Новый коллектор примет на себя водоотведение от перспективной застройки микрорайонов Канищево, Недостоево и Семчино. Во время строительства подрядчик не будет перекрывать движение автомобильного транспорта, поскольку работы собираются проводить методом щитовой проходки на глубине порядка 20 метров. На объект переключат внутриквартальные канализационные сети. Проектная документация уже прошла Государственную экспертизу, также утверждён проект межевания территории.

Западный коллектор будет работать вместе с действующими канализационными сетями, что позволит их разгрузить и обеспечить бесперебойное водоотведение микрорайонов, в том числе и с учётом их дальнейшей застройки.