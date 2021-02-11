Нерехта, Костромская область, , 19:02 — REGNUM В Нерехтском районе Костромской области с 11 февраля снимается режим обязательной самоизоляции для пенсионеров — сообщает пресс-служба администрации региона.

Пожилой мужчина в костромской глубинке © Наталья Диева

Решение было принято с учётом того, что уровень заболеваемости в муниципалитете на четверть ниже, чем в целом по области.

Напомним, ранее по той же причине самоизоляцию отменили для пожилых людей, проживающих в Волгореченске. Для граждан в возрасте 65 лет и выше, живущих в Буе и Буйском районе, Галиче и Галичском районе, Шарье и Шарьинском районе, Мантурово и Красносельском районе требования сохраняются до 25 февраля 2021 года.

Пенсионерам по-прежнему рекомендуют выходить из дома только для неотложных дел — похода в магазин, аптеку, к юристу или в суд, выгула питомцев. За соблюдением правил, как и прежде, будут следить «специальные межведомственные группы», состоящие из полицейских, росгвардейцев, работников МЧС, департамента региональной безопасности и органов местного самоуправления.

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