Новосибирск, , 14:43 — REGNUM Новосибирский аквапарк «Аквамир» вновь откроется 12 февраля. Об этом сообщила коммерческий директор ООО «Белая сфера Констракшн» Наталья Муханова.

Напомним, ранее работа аквапарка была приостановлена из-за смены арендатора. Позже «Аквамир» сообщил о возможности вернуть приобретённые билеты.

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«Да, завтра начинаем работу. Весь персонал никого не увольняем, весь прайс сохраняется, делаем всё для удобства гостей аквапарка, чтобы никаких изменений не произошло», — сказала Муханова изданию Sibnet.ru.

По её словам, воспользоваться билетами, купленными до временного закрытия аквапарка, не получится — деньги возвращает предыдущий арендатор.