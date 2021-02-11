Грозный, , 14:40 — REGNUM В Чечне значительно снизилось число новых случаев заражения коронавирусом, а численность госпитализированных сократилась до майских значений 2020 года. Это позволило властям региона принять решение об отмене масочного режима. Так прокомментировал министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов объявление об окончании «масочных» ограничений в республике.

Сулейманов Эльхан Абдуллаевич Mzchr.ru

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"У нас многократно снизилось число вновь выявляемых заражений коронавирусом. В медицинские учреждения поступает мало пациентов, и в настоящее время там находятся порядка 130 — 140 больных. Это минимальное количество с мая, до этого число не опускалось ниже 200», — приводит слова министра ИА «Грозный-Информ».

Он также напомнил, что глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о переходе масочного режима из категории обязательного в рекомендательный. Т. е. , за отсутствие у гражданина маски в общественных местах его не будут штрафовать, однако все же в местах массового скопления людей, в частности магазинах, транспорте, маской лучше не пренебрегать, в том числе и тем, кто сделал прививку от коронавируса, так как, не заболев сами, они могут переносить инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля Рамзан Кадыров объявил об отмене масочного режима в Чечне из-за улучшения ситуации по коронавирусу.

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