Варшава, , 14:39 — REGNUM 10 февраля польская модель Катажина Ленхардт, проживавшая в Берлине, была найдена мертвой в своей квартире. Об этом передает Polskie Radio 24 со ссылкой на свои источники.

По предварительным сообщениям правоохранителей, есть некоторые факторы, указывающие на суицид.

25-летняя Ленхардт недавно получила широкую известность на Западе благодаря своим отношениям со звездой футбола Жеромом Боатенгом из мюнхенского футбольного клуба «Бавария». Но 2 февраля пара объявила о расставании.

В Польше модель прославилась в 2012 году благодаря участию в программе Хайди Клум «Топ-модель Германии». Катажина Ленхардт тогда заняла четвертое место.