Йошкар-Ола, , 14:37 — REGNUM В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончался один человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне в регионе среди пациентов с коронавирусом также был зарегистрирован один летальный случай.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 160 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 февраля в регионе выявили 42 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 42 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 11 135 случаев.

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