Архангельск, , 14:34 — REGNUM И.о. министра здравоохранения Архангельской области Александр Герштанский переболел COVID-19. Об этом представители минздрава сообщили в официальной группе «Вконтакте».

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Информация была опубликована в ответ на вопрос подписчика о том, сделал ли глава минздрава прививку.

«Обязательно привьется, когда пройдет полгода после перенесенной коронавирусной инфекции», — говорится в ответном сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области прививку от COVID-19 сделали почти 10 тысяч человек.