Москва, , 14:39 — REGNUM Административная и уголовная ответственность грозит гражданам за участие в несогласованных массовых акциях и причастность к беспорядкам. Об этом напомнили 11 февраля в пресс-центре МВД России.

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В ведомстве отметили, что регионах РФ в ближайшее время могут повториться незаконные публичные акции, информация о них появилась в некоторых интернет-изданиях и социальных сетях.

«За нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования предусмотрена административная ответственность. А за организацию или участие в массовых беспорядках — уголовная ответственность», — говорится в сообщении пресс-центра.

В МВД напомнили также о действующих санитарных ограничениях в связи с эпидемией коронавирусной инфекции. Граждан призвали отказаться от участия в несанкционированных акциях, не посещать места проведениях таких манифестаций и заранее планировать маршруты передвижений.

Как сообщало ИА REGNUM, по факту нарушений на незаконных акциях в российских городах в январе и феврале возбуждено, по данным МВД, 90 уголовных дел.

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