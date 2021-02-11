Красноуфимск, Свердловская область, , 14:31 — REGNUM В Красноуфимске (Свердловская область) начался карантин из-за резкого роста случаев ОРВИ и гриппа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Особый режим действует с 11 по 17 февраля 2021 года. В пятую календарную неделю года порог заболеваемость ОРВИ и гриппом превысили почти на 44%.

В частности, все учебные учреждения и центры дополнительного образования переведены на дистанционное обучение. «Ограничить проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий в закрытых помещениях», — указано в постановлении главы города.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе за пятую неделю 2021 года выросла заболеваемость ОРВИ, но снизилось число выявляемых случаев заражения коронавирусом.

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