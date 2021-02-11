Томск, , 14:29 — REGNUM Ограничения на работу детских оздоровительных центров сняты в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 февраля в администрации региона.

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Согласно решению томского губернатора Сергея Жвачкина, учреждения отдыха и оздоровления детей, созданные на базе санаторно-курортных организаций, возобновят работу с 20 марта. Это санатории «Космонавт» и «Прометей», детские лагеря «Берёзка», «Восход», «Заповедное», «Зелёный мыс».

В 2020 году из-за эпидемии коронавируса детская оздоровительная кампания была фактически свёрнута, отметил губернатор.

«В этом году нам нужно наверстать упущенное, тем более что эпидобстановка позволяет это сделать», — подчеркнул Жвачкин.

Всю необходимую работу по подготовке санаторно-курортных организаций к приёму детей с учетом требований Роспотребнадзора необходимо провести в течение месяца.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 февраля в Томской области подтверждено 29 194 случая заражения коронавирусом, выздоровел 26 631 человек.

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