Ставрополь, , 14:24 — REGNUM Сразу в двух субъектах Северо-Кавказского федерального округа сотрудники Следственного управления СКР и МВД начали проверки по сообщению о подмене двух родившихся младенцев на кукол. С обращением о возможном похищении обратился 3 февраля в полицию Бабаюртовского района Дагестана местный житель.

«Мужчина сообщил, что 3 февраля его супруга родила близнецов в Ставропольском перинатальном центре. По словам женщины, работники центра заявили ей, что младенцы после родов неделю находились в тяжёлом состоянии, после чего скончались», — говорится в сообщении МВД.

Однако во время похорон вскрылся факт подмены — оказалось, что в материю завернуты куклы. Несчастный отец обвинил в произошедшем сотрудников перинатального центра Ставрополя. Однако в ходе проверки было установлено, что это его жена инсценировала подмену детей на кукол, желая скрыть таким образом свой обман.

В настоящее время в МВД собран материал для принятия процессуального решения и дачи правовой оценки действиям фигурантов произошедшего. А в СКР по Дагестану и Ставропольскому краю организованы доследственные проверки.

Читайте также: Губернатор Ставрополья прокомментировал историю с подменой «тел младенцев»