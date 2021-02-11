11 февраля 2021 | Время чтения 1 мин

Пятигорск, Ставропольский край, , 14:25 — REGNUM Термальный курорт Аушигер на горячих источниках Кабардино-Балкарии и Пятигорска привлекает туристов дикими сероводородными источниками, которые прозвали «бесстыжими ваннами». Желающие окунуться приезжают в регион Кавказских Минеральных Вод, чтобы получить оздоровительные процедуры и набраться сил на год вперёд. На отроге горы Машук — горе Горячей — есть выходы горячей сероводородной воды. Ванны на их месте — это вырубленные в скале углубления, в которых очень удобно принимать водные процедуры. Горячая сероводородная вода расслабляет мышцы, улучшает кровообращение и снимает стресс. Горячие ванны также полезны и для кожи, обладают заживляющим эффектом. Кроме того, с термальных источников открывается лучший вид на Пятигорск.

Сероводородные источники «бесстыжие ванны» Антон Подгайко © ИА REGNUM Сероводородные источники «бесстыжие ванны» Антон Подгайко © ИА REGNUM

Сероводородные источники «бесстыжие ванны» Антон Подгайко © ИА REGNUM

Открытые горячие сероводородные источники на горе Машук Антон Подгайко © ИА REGNUM Сероводородные источники «бесстыжие ванны» Антон Подгайко © ИА REGNUM

Сероводородные источники «бесстыжие ванны» Антон Подгайко © ИА REGNUM

Сероводородные источники «бесстыжие ванны» Антон Подгайко © ИА REGNUM

Сероводородные источники «бесстыжие ванны» Антон Подгайко © ИА REGNUM Сероводородные источники «бесстыжие ванны» Антон Подгайко © ИА REGNUM

Ванны — это вырубленные в скале углубления, в которых очень удобно принимать водные процедуры Антон Подгайко © ИА REGNUM

Сероводородные источники «бесстыжие ванны» Антон Подгайко © ИА REGNUM

Сероводородные источники «бесстыжие ванны» Антон Подгайко © ИА REGNUM

Сероводородные источники «бесстыжие ванны» Антон Подгайко © ИА REGNUM

Ванны — это вырубленные в скале углубления, в которых очень удобно принимать водные процедуры Антон Подгайко © ИА REGNUM Сероводородные источники «бесстыжие ванны» Антон Подгайко © ИА REGNUM

Сероводородные источники «бесстыжие ванны» Антон Подгайко © ИА REGNUM

Сероводородные источники «бесстыжие ванны» Антон Подгайко © ИА REGNUM Ванны — это вырубленные в скале углубления, в которых очень удобно принимать водные процедуры Антон Подгайко © ИА REGNUM

Сероводородные источники «бесстыжие ванны» Антон Подгайко © ИА REGNUM

Сероводородные источники «бесстыжие ванны» Антон Подгайко © ИА REGNUM Сероводородные источники «бесстыжие ванны» Антон Подгайко © ИА REGNUM

Термальные источники Кабардино-Балкарии были случайно обнаружены учёными в 50-х годах: в поисках нефти была пробурена скважина глубиной в несколько километров, из которой полилась обогащённая сероводородом вода. Её лечебные свойства повлияли на решение построить возле скважины бассейн. Сейчас вокруг источника под открытым небом располагаются гостиница, кафе и массажный кабинет.

Кабардино-Балкарская республика, Аушигер. Термальные азотно-углекислые источники Аушигер Антон Подгайко © ИА REGNUM

Кабардино-Балкарская республика, Аушигер. Термальные азотно-углекислые источники Аушигер Антон Подгайко © ИА REGNUM

Кабардино-Балкарская республика, Аушигер. Термальные азотно-углекислые источники Аушигер

Антон Подгайко © ИА REGNUM Кабардино-Балкарская республика, Аушигер. Термальные азотно-углекислые источники Аушигер Антон Подгайко © ИА REGNUM

Кабардино-Балкарская республика, Аушигер. Термальные азотно-углекислые источники Аушигер Антон Подгайко © ИА REGNUM

Кабардино-Балкарская республика, Аушигер. Термальные азотно-углекислые источники Аушигер Антон Подгайко © ИА REGNUM

Кабардино-Балкарская республика, Аушигер. Термальные азотно-углекислые источники Аушигер Антон Подгайко © ИА REGNUM Кабардино-Балкарская республика, Аушигер. Термальные азотно-углекислые источники Аушигер Антон Подгайко © ИА REGNUM

Кабардино-Балкарская республика, Аушигер. Термальные азотно-углекислые источники Аушигер Антон Подгайко © ИА REGNUM

Кабардино-Балкарская республика, Аушигер. Термальные азотно-углекислые источники Аушигер Антон Подгайко © ИА REGNUM

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