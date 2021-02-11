Пятигорск, Ставропольский край,
11 февраля 2021, 14:25 — REGNUM Термальный курорт Аушигер на горячих источниках Кабардино-Балкарии и Пятигорска привлекает туристов дикими сероводородными источниками, которые прозвали «бесстыжими ваннами». Желающие окунуться приезжают в регион Кавказских Минеральных Вод, чтобы получить оздоровительные процедуры и набраться сил на год вперёд. На отроге горы Машук — горе Горячей — есть выходы горячей сероводородной воды. Ванны на их месте — это вырубленные в скале углубления, в которых очень удобно принимать водные процедуры. Горячая сероводородная вода расслабляет мышцы, улучшает кровообращение и снимает стресс. Горячие ванны также полезны и для кожи, обладают заживляющим эффектом. Кроме того, с термальных источников открывается лучший вид на Пятигорск.
Сероводородные источники «бесстыжие ванны»
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Сероводородные источники «бесстыжие ванны»
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Сероводородные источники «бесстыжие ванны»
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Открытые горячие сероводородные источники на горе Машук
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Сероводородные источники «бесстыжие ванны»
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Сероводородные источники «бесстыжие ванны»
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Сероводородные источники «бесстыжие ванны»
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Сероводородные источники «бесстыжие ванны»
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Сероводородные источники «бесстыжие ванны»
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Ванны — это вырубленные в скале углубления, в которых очень удобно принимать водные процедуры
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Сероводородные источники «бесстыжие ванны»
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Сероводородные источники «бесстыжие ванны»
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Сероводородные источники «бесстыжие ванны»
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Ванны — это вырубленные в скале углубления, в которых очень удобно принимать водные процедуры
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Сероводородные источники «бесстыжие ванны»
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Сероводородные источники «бесстыжие ванны»
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Сероводородные источники «бесстыжие ванны»
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Ванны — это вырубленные в скале углубления, в которых очень удобно принимать водные процедуры
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Сероводородные источники «бесстыжие ванны»
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Сероводородные источники «бесстыжие ванны»
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Сероводородные источники «бесстыжие ванны»
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Термальные источники Кабардино-Балкарии были случайно обнаружены учёными в 50-х годах: в поисках нефти была пробурена скважина глубиной в несколько километров, из которой полилась обогащённая сероводородом вода. Её лечебные свойства повлияли на решение построить возле скважины бассейн. Сейчас вокруг источника под открытым небом располагаются гостиница, кафе и массажный кабинет.
Кабардино-Балкарская республика, Аушигер. Термальные азотно-углекислые источники Аушигер
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Кабардино-Балкарская республика, Аушигер. Термальные азотно-углекислые источники Аушигер
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Кабардино-Балкарская республика, Аушигер. Термальные азотно-углекислые источники Аушигер
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Кабардино-Балкарская республика, Аушигер. Термальные азотно-углекислые источники Аушигер
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Кабардино-Балкарская республика, Аушигер. Термальные азотно-углекислые источники Аушигер
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Кабардино-Балкарская республика, Аушигер. Термальные азотно-углекислые источники Аушигер
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Кабардино-Балкарская республика, Аушигер. Термальные азотно-углекислые источники Аушигер
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Кабардино-Балкарская республика, Аушигер. Термальные азотно-углекислые источники Аушигер
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Кабардино-Балкарская республика, Аушигер. Термальные азотно-углекислые источники Аушигер
Антон Подгайко © ИА REGNUM
Кабардино-Балкарская республика, Аушигер. Термальные азотно-углекислые источники Аушигер
Антон Подгайко © ИА REGNUM
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