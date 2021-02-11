Оренбург, , 14:19 — REGNUM В Оренбурге в «зеркальную дату» 12 февраля зарегистрируют брак 27 пар. 12.02.2021 — дата-палиндром может стать одной из самых популярных в этом году по количеству церемоний бракосочетания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

Леонид Соломаткин. Свадьба. 1872

По данным управления ЗАГС, в 2020 году брак в этот день заключили 17 пар.

«В связи с тем, что 12 февраля в этом году «красивая дата», количество желающих значительно увеличилось. Сейчас вообще очень благоприятное время для свадеб. Период, начиная с 7 января и до Масленицы, наши предки называли свадебными неделями. Русские свадебные традиции и обычаи претерпели многих изменений, но до сих пор являются актуальными. Поэтому до середины марта по пятницам и субботам мы будем регистрировать по 13−15 пар в отделах ЗАГС на ул. Пионерской и проспекте Дзержинского», — сказала ЗАГС подано 27 заявлений с датой начальник управления ЗАГС Елена Марсакова.