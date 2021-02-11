Йошкар-Ола, , 14:16 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 11 февраля выявили 42 новых случая заражения коронавирусом. Накануне было подтверждено также 42 новых положительных теста на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 11 135 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровел с начала пандемии 9851 житель Марий Эл, за последние сутки выписаны 46 человек. 160 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки умер один житель республики, накануне был зарегистрирован также один летальный случай от COVID-19.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1124 человека.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 236 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 564 человека, из них у 556 — пневмония. В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 32 пациента, при этом госпитализированы 26 жителей Марий Эл.