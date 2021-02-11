Казань, , 14:22 — REGNUM В столице Татарии будет создан институт развития города. Об этом 11 февраля на встрече со студентами Казанского государственного архитектурно-строительного университета заявил мэр города Ильсур Метшин.

Для создания нового института в городе планируют собрать лучших архитекторов. Уже принят новый генеральный план. Сейчас ведется работа по приему правил землепользования и застройки. По словам Метшина, раньше был «Казгражданпроект», но с новыми силами, содержанием будет создан этот институт.

В ходе встречи мэр ознакомился с новыми разработками ВУЗа и предложил осенью текущего года провести форум архитекторов.

ИА REGNUM напоминает, реконструкцию Чайковых озер, расположенных на территории горбольницы №7, запланировали провести в Ново-Савинском районе Казани. Здесь появятся зоны реабилитации, арт-терапии, фитотерапии и многое другое.

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