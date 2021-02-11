Томск, , 14:07 — REGNUM Тарифы на оказание социальных услуг в Томске вызвали вопросы у депутата городской думы, заместителя председателя «Партии Роста» Елены Ульяновой.

По её словам, речь идёт о работе «Комплексного центра социального обслуживания населения», когда к нуждающимся томичам отправляют социальных работников.

«Приняли специальный областной закон. На бумаге вроде всё нормально. Придёт социальной работник к немощному человеку, снег откинет, дров принесёт, продуктов, а вот если надо, например, измерить артериальное давление, то этот самый человек должен выложить 51 рубль, ногти подстричь — 152 рубля, помыть стоит 203 рубля, а ту же печку протопить почему-то 254 рубля!» — подчёркивает Ульянова, добавляя, что «организация и проведение творческих мероприятий» и вовсе оценивается в 305 рублей.

В перечне тарифов на оказание социальных услуг значатся свыше 50 пунктов. Какие виды помощи будут бесплатными, а какие — платными, решают чиновники. «Индивидуальная программа социального обслуживания» составляется один раз в год.

«В результате каждый социальный работник поставлен перед нелёгким этическим выбором: либо просить у немощного и небогатого человека деньги за «допуслуги», которые не входят в индивидуальную программу, либо делать всё это просто по доброте душевной», — отметила парламентарий.

Она добавила, что указанные расценки «не с потолка взяты». Они оценивались с точки «повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг».

Ещё об одной проблеме Ульяновой рассказала жительница пригородного Аникино. В этом посёлке живёт примерно тысяча человек, а ФАПа там нет, как и аптечного пункта:

«Мы в богом забытых уголках открываем ФАПы, а здесь в пригороде люди вынуждены садиться в автобус и за простейшим лекарством или уколом ехать в 3-ю городскую больницу! Ещё ведь и не доедешь. Социальные проездные, которые покупают наши старики, действуют не во всех маршрутках. Пожилых людей просто не садят в автобус».

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