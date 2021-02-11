Белгород, , 14:44 — REGNUM Ещё 162 носителя коронавируса выявлены в Белгородской области 11 февраля, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после лечения 224 человека, зарегистрировано шесть летальных исходов. Записались на вакцинацию ещё 1427 добровольцев.

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В стационарах лечатся 1029 пациентов, в том числе 49 — на ИВЛ. Получает амбулаторную помощь 3231 человек, на самоизоляции — 11 тыс. 685 жителей. Всего в Белгородской области зарегистрировано 29 тыс. 280 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 24 тыс. 594 человека, от осложнений на фоне инфекции скончались 426 пациентов.

На вакцинацию от COVID-19 подано 56 тыс. 29 заявок. Получили первый компонент «Спутник V» 44 тыс. 646 человек, завершили иммунизацию 3642 добровольца.