Нальчик, , 13:55 — REGNUM В Кабардино-Балкарии приняли участие в вакцинации от коронавируса уже 5511 жителей республики. Многим из них прививка была сделана без отрыва от производства, прямо на рабочих местах, передает ГТРК Кабардино-Балкария.

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Бригады медиков выезжают на предприятия по коллективным заявкам руководства. Среди участников вакцинации в том числе сотрудники министерств и ведомств. Так, глава минэкономразвития Борис Рахаев, сделав прививку, призвал к этому всех жителей региона.

Напомним, в Кабардино-Балкарии открыты 43 центра вакцинации против коронавируса во всех городах и районах республики. В республику поступило уже более 8000 доз вакцины «Гам-КОВИД-ВАК».

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