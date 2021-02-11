Сыктывкар, , 13:54 — REGNUM За последние сутки в Коми вывили 130 больных COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

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Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре — 49 случаев, Ухте — 24, Печоре — 11, Воркуте — 10. Под наблюдением медиков находится 4461 человек.

За минувшие сутки в Коми скончались три ковид-пациента, всего с начала пандемии — 725.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Коми раскритиковал республиканский минздрав за низкие темпы вакцинации населения от COVID-19.