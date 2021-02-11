Пенза, , 13:58 — REGNUM В Пензенской области активно развивается добровольная пожарная охрана. В настоящее время на территории региона создано и успешно работают порядка 659 подразделений добровольной пожарной охраны разных категорий. Из них 168 добровольных пожарных команд численностью 573 человека, имеющих на вооружении 295 единиц техники, 489 добровольных пожарных дружин общей численностью 3 380 добровольцев. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Главная задача добровольных пожарных дружин — не позволить распространиться огню и локализовать его до приезда профессиональной пожарной охраны. Только за 2020 год подразделениями добровольцев осуществлено 923 выезда для тушения пожаров. Самостоятельно удалось потушить 8 возгораний, спасено два человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области в ночь с 8 по 9 февраля произошли два пожара со смертельными исходами. Первый — в городе Кузнецке. После ликвидации возгорания были обнаружены тела женщины и мужчины, возраст которых более 80 лет. Второй инцидент произошел в четвертом часу утра (мск) 9 февраля в селе Воскресеновка Пензенского района. На пепелище был обнаружили погибшего.

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