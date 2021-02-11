Стокгольм, , 13:45 — REGNUM В настоящее время в Швеции зарегистрировано 69 смертельных случаев, предположительно вызванных побочными эффектами вакцины от COVID-19. Об этом со ссылкой на отчет Государственного фармацевтического управления сообщила газета Fria Tider.

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Как подчеркивают журналисты, 10 февраля число умерших, которые якобы скончались от последствий введения в организм препарата, выросло до 69 человек, смерти 67 из них связывают с вакциной от производителя Pfizer и еще две — с вакциной Moderna.

В общей сложности в отношении вакцин производства Pfizer и Moderna в Государственное фармацевтическое управление Швеции поступило 728 сообщений о летальных исходах из-за предполагаемых побочных эффектов.

267 случаев в стране были классифицированы как «серьезные».

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