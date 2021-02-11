Саратов, , 14:01 — REGNUM В Саратовской области в предстоящие сутки ожидаются неблагоприятные метеорологические явления, объявлен жёлтый уровень погодной опасности. Об этом 11 февраля информирует пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

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Так, ночью и днём 12 февраля местами по Саратовской области сохранится туман с видимость 500 метров и менее, а также гололедица. В областном центре будет преобладать аналогичная погодная ситуация.

Температура воздуха ночью составит около — 10 градусов, днём +1 градус. Облачно, временами небольшие осадки в виде снега.

ИА REGNUM напоминает, к предстоящим выходным дням, 13 и 14 февраля, в Татарии прогнозируется резкое потепление и дождь. На региональных дорогах гололедица, местами сильная.

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