Стокгольм, , 13:42 — REGNUM Прошлым летом в закон, предусматривающий порядок получения беженцами жилплощади на территории Швеции, были внесены изменения, в соответствии с которыми беженцы, переезжающие в районы с плохими социально-экономическими показателями, больше не имеют права на получение дневного пособия. Однако данная инициатива властей не решила проблему существующей сегрегации беженцев. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

Напомним, что с 1994 года, в соответствии с «Законом о собственном жилье», беженцы имеют право выбирать, хотят ли они жить в одном из жилых помещений Государственного миграционного управления во время процесса предоставления им убежища или найти свой собственный дом и затем получить компенсацию в размере 71 шведской кроны в день. Чтобы уменьшить сегрегацию, в прошлом году правительство решило изменить закон: отныне беженцы, селящиеся в так называемых «уязвимых» районах, не могут претендовать на получение суточного пособия.

«Больше человек, чем мы предполагали, предпочли не подавать заявление на получение суточных. Они выбирают вместо этого просто поселиться в уязвимом районе и не получать деньги от Государственного миграционного управления», — заявила в интервью журналистам представитель ведомства Жаклин Байо Лундберг.