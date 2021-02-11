Стокгольм, , 14:35 — REGNUM Правительство Швеции пообещало свести к нулю число смертей, вызванных в результате получения производственной травмы на рабочем месте. Об этом в ходе пресс-конференции сообщила министр труда страны Ева Нордмарк.

«Никто не должен умирать на своем рабочем месте, даже в ходе осуществления своих должностных обязанностей», — заявила министр.

Отмечается, что в Швеции уже существует цель достичь нулевого показателя несчастных случаев со смертельным исходом на производстве. Однако теперь правительство страны намерено распространить целевые показатели на случаи смерти в результате осуществления работником любых должностных обязанностей.

Как пообещала министр Нордмарк, правительство обратит особое внимание на работников социальной сферы.