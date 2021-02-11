Ставрополь, , 13:34 — REGNUM В Северо-Кавказском федеральном округе за все время пандемии коронавируса скончались от осложнений после перенесенного COVID-19 3099 человек. Больше всего случаев летального исхода зафиксировано в Дагестане — 1285. Второй показатель у Ставрополья — 988 умерших. Такие данные приводит 11 февраля федеральный оперативный штаб.

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Наименьшие показатели в СКФО по смертям от COVID-19 у Карачаево-Черкесии — 60 погибших и у Чечни — 110 человек.

В Кабардино-Балкарии за весь период умерли 352 жителя региона, в Ингушетии — 165 человек, в Северной Осетии — 139 пациентов.

В последние недели случаи смерти фиксируются практически ежедневно в каждом субъекте СКФО. За прошедший день скончались в округе 16 человек.