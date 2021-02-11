Москва, , 13:30 — REGNUM В России есть средства массовой информации, которые работают плохо и скучно. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Какие-то СМИ работают плохо, скучно. Какие-то СМИ работают блестяще», — сказал Песков.

По его словам, в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с руководителями СМИ журналисты не просили главу государства дать оценку своей деятельности, поскольку они интересовались «другими вопросами»: «Вы же предоставляете услугу, которая имеет спрос. Если эта услуга соответствует спросу — вы успешны. Если не соответствует — вы неуспешны».