Джакарта, , 13:28 — REGNUM В индонезийской педиатрической ассоциации Папуа зафиксировали 1382 случая заражения коронавирусом у детей, сообщает Antara.

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Ожидается, что это число будет продолжать расти, учитывая, что количество случаев COVID-19 в Папуа в настоящее время увеличивается.

Известно, что двое детей скончались от COVID-19 в индонезийской провинции Папуа.

Медицинский работник, получивший первую вакцину от COVID-19 в Папуа, признал, что в настоящее время многие жители по разным причинам не хотят носить маски.

По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в провинции Папуа выявили 16 783 случая заражения коронавирусом, 2150 человек прошли курс лечения и 312 человек скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки в Индонезии выявили 8435 новых случаев заражения коронавирусом.

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