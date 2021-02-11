Москва, , 13:22 — REGNUM Встреча президента РФ Владимира Путина с 35 руководителями российских СМИ касалась «самого широкого круга вопросов» и была инициирована для разбора ситуаций, которые остались непрояснёнными. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Эти беседы традиционно проводятся для того, чтобы руководители СМИ могли разобраться с какими-то вопросами, которые им кажутся недообъясненными. Встреча была очень интересной, но, к нашему сожалению, некоторые из ее участников не преминули поделиться результатами беседы. По-русски говоря, «слили» просто какую-то часть беседы», — сказал Песков.

По его словам, Кремль сожалеет в связи с утечкой информации с подробностями данной встречи, которая была off the record — без цитирования.

Песков подчеркнул, что такой «слив» не может укрепить атмосферу доверия.

Пресс-секретарь российского лидера также отметил, что в Кремле сожалеют, что «некоторые слили информацию».