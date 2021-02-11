Сыктывкар, 11 февраля 2021, 13:22 — REGNUM Глава Коми Владимир Уйба поручил ускорить темпы вакцинации населения республики от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.
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Напомним, по данным на 10 февраля, в Коми привиты 5979 человек, 961 из них получил полный вакцинальный комплекс.
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в Коми поступило 18 900 доз вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «ГАМ-КОВИД-ВАК» (Спутник-V), а также 500 доз вакцины «ЭпиВакКорона».