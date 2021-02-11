Сыктывкар, , 13:22 — REGNUM Глава Коми Владимир Уйба поручил ускорить темпы вакцинации населения республики от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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Напомним, по данным на 10 февраля, в Коми привиты 5979 человек, 961 из них получил полный вакцинальный комплекс.

«20 процентов привитых от объёма имеющейся вакцины — это очень мало. Надо стремиться к планке 50 процентов и выйти на объёмы не ниже 30 тысяч человек в месяц. До конца года мы обязаны вакцинировать не меньше трёхсот тысяч человек. Поэтому Минздраву республики надо в кратчайшие сроки эту работу усилить», — подчеркнул Владимир Уйба.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в Коми поступило 18 900 доз вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции «ГАМ-КОВИД-ВАК» (Спутник-V), а также 500 доз вакцины «ЭпиВакКорона».