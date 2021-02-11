Пхёнтхэк, Южная Корея, , 13:23 — REGNUM На военных базах США в Южной Корее продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

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По их словам, один случай заражения коронавирусом выявлен на базе «Кэмп Хамфрис» в Пхёнтхэке.

Как отметили в командовании, новый случай подтверждён в ходе расширенной программы диагностики COVID-19. В настоящее время инфицированный находится на карантине в специальном учреждении.

Общее число случаев заражения, подтверждённых на американских базах в Южной Корее, увеличилось до 721.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 504 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 82 434.

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