Стокгольм, , 13:25 — REGNUM В последние дни призыв Агентства общественного здравоохранения Швеции к гражданам был однозначен — в период приближающихся спортивных праздников любители активного отдыха должны соблюдать осторожность в местах отдыха, иначе халатное отношение к существующим ограничениям приведет к возникновению третьей волны пандемии коронавируса в стране. Своей оценкой поведения граждан в эфире SVT поделилась министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и новые угрозы — все новости»

Министр заявила, что ее беспокоит скорее не сам факт поездки на горнолыжный курорт, а то, как жители страны ведут себя в местах отдыха и по пути следования к ним.

«Когда вы едете и сидите в переполненных поездах, если вы посещаете развлекательные центры в горах, — вот, что меня крайне беспокоит», — заявила Халленгрен.

Министр также выразила надежду на то, что жители страны проявят сознательность и не поедут на горнолыжные курорты в компании многочисленных друзей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции пропали 12 доз вакцины от COVID-19

Читайте развитие сюжета: После вакцинации от COVID-19 в Швеции скончались 69 человек – Fria Tider