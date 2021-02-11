Санкт-Петербург, , 13:25 — REGNUM Санкт-Петербургский городской суд изменил постановление Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга в отношении рэпера Вячеслава Машнова, более известного под псевдонимами «Слава КПСС» и «Гнойный».

Городской суд снизил исполнителю рэпа срок ареста с одной недели до одного дня, сообщили 11 февраля в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Напомним, Машков был задержан ночью 3 февраля у дома 88 по Невскому проспекту из-за того, что выкрикивал выражения, содержащие в себе название половых органов, при этом публично выражался грубой нецензурной бранью в адрес неопределенного круга лиц.

В отношении рэпера было заведено административное дело по ч.1 ст.20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Районный назначил ему семь суток ареста. Срок исчисляется с 10 февраля, с 16:15 часов. Но Машнов с этим не согласился, и его адвокат оспорил решение в суде высшей инстанции.

«Срок наказания снижен до одних суток», — уточнили в ОПС.

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