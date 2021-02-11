Кемерово, , 13:14 — REGNUM Кемеровские полицейские в ходе мониторинга СМИ и интернета в одной из социальных сетей выявили информацию о том, что на территории городов Ленинск-Кузнецкий и Полысаево состоится несанкционированный митинг. Позже они установили администратора этой группы. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД РФ.

«Ею оказалась 32-летняя жительница Полысаево. Женщина пояснила, будто опубликовала анонимное сообщение, даже не прочитав его. Противоправный контент был оперативно удален из новостной ленты созданной ею группы в соцсети», — уточнили в полиции.

В отношении женщины был составлен протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ — «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».Суд назначил ей административный штраф в размере 20 тысяч рублей.