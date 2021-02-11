Стокгольм, , 13:17 — REGNUM По словам профессора математики Тома Бриттона, если индекс репродукции коронавируса ® возрастет и превысит 1, то властям страны потребуется прибегнуть к новым мерам защиты для сдерживания распространения инфекции. Об этом он заявил в эфире телеканала SVT Nyheter.

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Профессор отметил, что в настоящее время в Швеции распространяется «британский» штамм коронавирусной инфекции. Существует риск того, что данная мутация SARS-CoV-2 станет доминирующей на территории Швеции. В таком случае индекс репродукции коронавируса, превысит отметку в 1.

В ходе своего выступления он призвал установить в Швеции масочный режим, что приведет к снижению числа R с 1 до 0,85. Если этого не будет сделано, предупредил профессор, уровень распространения продолжит расти.