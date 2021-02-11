Тюмень, , 13:13 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлено 123 случая заражения коронавирусом. Об этом 11 февраля сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 125 случаев.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 11 февраля коронавирусом заразился 29 674 человека. Выздоровели 27 860 человек, скончались 265 пациентов с COVID-19.