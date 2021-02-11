Москва, , 13:22 — REGNUM В Москве рекордными темпами идет внедрение искусственного интеллекта в медицинскую систему города. Об этом 11 февраля заявила директор НИИ организации здравоохранения и медицинского менеджмента департамента здравоохранения Москвы Елена Аксенова на круглом столе «Медицинские технологии: будущее наступает сегодня», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Мы можем прогнозировать, что в ближайшее время медицина будет погружена в исследования психологии человека и мозга человека. Они оказывают влияние на медицинские технологии. Новая коронавирусная инфекция дала нам новые прорывные медицинские технологии, технологии здравоохранения», — сказала Аксенова.

Она рассказала, что НИИ провело опрос жителей столицы, в котором они среди новых технологий здравоохранения выделили телемедицину.

«Телемедицина стала одним основных технологических решений, о которых знают москвичи и уже сами их использовали. Ну и искусственный интеллект бьет все рекорды по внедряемости в медицинской системе города», — сказала Аксенова.

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