Владимир, 11 февраля 2021, 13:06 — REGNUM Во Владимирской области по состоянию на 11 февраля зарегистрировано 744 летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.
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За последние сутки были подтверждены семь смертей пациентов с коронавирусом.
За весь период наблюдения после выздоровления были выписаны 22 тыс. 186 человек.
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