Владимир, 11 февраля 2021, 13:05 — REGNUM Во Владимирской области 11 февраля подтверждено 144 новых случая заражения коронавирусом — на два меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
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Всего в области были зарегистрированы 25 тыс. 123 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 22 тыс. 186 пациентов, в том числе 142 человека — за последние сутки.
За весь период скончались 744 человека.
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