Липецк, , 13:02 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 11 февраля.

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Всего в регионе было зарегистрировано 395 летальных случаев.

Выписаны после выздоровления были 18 тыс. 875 человек.

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