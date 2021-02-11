Липецк, 11 февраля 2021, 13:02 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано три новых летальных случая среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 11 февраля.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: режим смягчается? — все новости»
Всего в регионе было зарегистрировано 395 летальных случаев.
Выписаны после выздоровления были 18 тыс. 875 человек.
Читайте ранее в этом сюжете: В Липецкой области выявили ещё 143 носителя коронавируса