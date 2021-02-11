Санкт-Петербург, , 13:18 — REGNUM По факту домогательства учителя к восьмикласснице в гимназии №42 Приморского района в администрации района начата служебная проверка. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали 11 февраля в районной пресс-службе.

Напомним, о том, что педагог ОБЖ пристаёт к ученицам, стало известно случайно. Одна из потерпевших засняла на видеокамеру телефона, как к ней домогается учитель-мужчина. По словам родителей, о домогательствах с его стороны учащиеся 8-х классов не раз сообщали своим родителям и руководству школы, но им не верили, и мер не предпринималось.

«Ситуация, запечатленная на видео ученицы восьмого класса гимназии №42 Приморского района, требует тщательной и всесторонней проверки правоохранительными органами. Полицией начаты оперативно-следственные мероприятия, работает прокуратура. Отделом образования администрации Приморского района также проводится служебная проверка гимназии», — отметил собеседник агентства.

Напомним, Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу начало проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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