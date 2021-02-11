Липецк, , 13:00 — REGNUM В Липецкой области к 11 февраля подтверждено 143 новых случая заражения коронавирусом — столько же было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона был выявлено 22 тыс. 516 положительных тестов.

За весь период наблюдения 18 тыс. 875 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 230 — за последние сутки. 395 человек скончались.

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