Мурманск, , 12:55 — REGNUM В Мурманской области за последние сутки выявлен 141 новый случай COVID-19. Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией с начала пандемии выросло до 44 797. Об этом ИА REGNUM сообщили в оперативном штабе.

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Лидер по суточному приросту заболевших — Мурманск (+56). По 13 носителей коронавируса выявлено в Кандалакшском районе и в Североморске. В Кольском районе инфекцию подтвердили у 12 человек, в Оленегорске — у 10. В Печенгском, Ковдорском, Ловозерском районах выявлено по пять заболевших, в Апатитах — шесть, в Кировске — четыре, в Терском районе — два.

Всего на лечении с COVID-19 находятся 1258 человек.

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