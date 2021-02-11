Магас, , 12:50 — REGNUM В Египте продолжает оставаться студент из Ингушетии Али Дзейтов, задержанный летом 2018 года. Он находится в одной из тюрем Каира. С просьбой о содействии в его освобождении и возвращении на родину обратился уполномоченный по правам человека в Ингушетии Ибрагим Цечоев, сообщили 11 февраля в его пресс-службе.

По словам омбудсмена, выходец из Ингушетии, обучавшийся в одном из вузов Египта, находится в тюрьме «Истикбаль Тора». Его обвиняют в совершении экстремистских действий и в шпионаже.

Ибрагим Цечоев направил обращения в адрес уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой и ее коллег в Египте — президента Национального совета по правам человека Мухаммеда Файека и президента Национальной комиссии по правам человека Эссама Шиха с просьбой оказать помощь в возвращении студента.

С просьбой содействовать этому ингушский омбудсмен также обратился к послу России в Египте Георгию Борисенко и верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет.

Как сообщало ИА REGNUM, пятеро студентов из Ингушетии, проходивших обучение в Исламском университете в Каире, пропали в августе 2018 года. Их родители забили тревогу и обнаружили детей в тюрьме. Спустя два с половиной года при помощи российских дипломатов, омбудсмена Татьяны Москальковой и посольства Египта в РФ троих граждан России вернули на родину. Было также сообщение о том, что четвертый задержанный в скором времени также вернется домой. О пятом арестованном до сих пор ничего не было известно.

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