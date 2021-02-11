Мадрид, , 12:49 — REGNUM Испанский Верховный суд приговорио одну из руководительниц испанской сепаратистской группировки ЭТА Марию Ипаррагирре к 122 годам тюрьмы. Об этом сообщает издание El Correo.

Мария Ипаррагирре, обвиняемая в том, что она была одной из бывших руководительниц сепаратистской организации ЭТА, утверждала, что она не была человеком, идентифицированным спецслужбами под псевдонимом «Анбото».

Верховный суд приговорил к 122 годам тюремного заключения Марию Соледад Ипаррагирре, также известную как «Анбото», за приказ об убийстве командующего армией Лучано Кортизо Алонсо в 1995 году в Леоне. Банда взорвала металлическую бомбу под сиденьем его автомобиля, когда он ехал со своей 18-летней дочерью, которая была серьезно ранена в результате нападения. Это первое судебное разбирательство, с которым столкнулась Анбото после того, как в 2019 году Франция выдала её властям Испании по десятку дел.

Судебная палата отклонила в приговоре, датированном 3 февраля 2020 года и опубликованном в среду, апелляцию, поданную Ипаррагирре на решение Национального суда от 22 июля. Суд счел доказанным, что Анбото, возглавлявшая ЭТА с июля 1994 по 1998 год, приказала атаковать Кортизо. Бывшая глава ЭТА даже отрицала использование псевдонима «Анбото» в террористической организации, что также опровергает Верховный суд.

«То, что автором апелляции стал человек, который был известен под указанным псевдонимом, будет доказано, согласно обширному, подробному и тщательному приговору, заявлениями, сделанными в суде некоторыми из лиц, осужденных за действия такого рода, а также согласно отчетам и заключениям, сделанным агентами Гражданской гвардии, которые подготовили и подписали этих «разведывательные экспертизы», а также различные документы», — уточняют судьи.

Верховный суд, как и Национальный суд, признает достоверными заявления бывших членов банды — Агустины Альмарас и Ибона Этксезаррета — на этапе расследования. Оба опознали ее как «Анбото», несмотря на то, что позже они отказались от участия в суде, на котором присутствовал один из последних руководителей террористической организации Микель Анца.

Соледад Ипаррагирре сидела на скамье подсудимых трижды с тех пор, как ее передали французские власти. Она была оправдана за организацию нападения, совершенного в Овьедо в 1997 году, и приговор за ее предполагаемое участие в неудачном нападении на подразделение национальной полиции в окрестностях спортивного центра Алава в Мендизоррозе в 1985 году еще не вынесен.