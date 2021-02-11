Новосибирск, , 12:46 — REGNUM В Новосибирске ночью 12 февраля сохранится морозная погода — местами до — 36 °C. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Так, согласно пргнозам синоптиков, завтра, 12 февраля, температура ночью в городе составит −31…−33 °С, местами до — 36 °C, днём −24…−26 °С, ветер 2−7 м/с., преимущественно без осадков, в отдельных районах — изморозь, на дорогах — гололедица.

В субботу, 13 февраля, ночью ожидается −32…−34 °С, днём −19…−21 °С, ветер южный 2−7 м/с, преимущественно без осадков.

В воскресенье, 14 февраля, температура ночью −23…−25 °С с повышением к утру до −18…−20 °С, днём −9…−11 °С, ветер юго-восточный 2−7 м/с, местами порывы до 12 м/с, ночью преимущественно без осадков, днём небольшой снег.