Иерусалим, , 12:48 — REGNUM Число новых ежедневных случаев заражения коронавирусом падает в Израиле третий день подряд. Об этом 11 февраля сообщает минздрав страны.

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Тем не менее, несмотря на недельную национальную блокировку и программу массовой вакцинации, уровень инфицирования остается высоким, и чиновники здравоохранения обвиняют новые мутации вируса в продолжающейся вспышке COVID-19.

В министерстве здравоохранения Израиля уточнили, что за 10 февраля в стране выявили 5540 новых случаев заражения. Эта цифра стала самой низкой за последний месяц и лишь немного ниже, чем 5519, зафиксированных 28 декабря.