Самара, , 12:45 — REGNUM Областная зимняя спартакиада «Синяя река» стартовала в Самарской области. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сообщается, что зимняя спартакиада для военно-патриотических объединений и юнармейских отрядов региона, которая будет проходить 11 и 12 февраля, посвящена Дню памяти о гражданах России, которые исполняли служебный долг за пределами страны (он отмечается 15-го февраля).

В соревнованиях принимают участие 20 команд из 10-ти муниципалитетов региона. 11 февраля в онлайн режиме пройдет теоретический конкурс. При этом историческая его часть будет посвящена войне в Афганистане 1979−1989 годов. А 12 февраля в Отрадном пройдет соревновательный день: состоится лыжная гонка на три километра, эстафета по огневой подготовке и другие конкурсы.

Победителям и призерам будут вручены кубки и дипломы.

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