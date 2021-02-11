Екатеринбург, , 12:45 — REGNUM В Свердловской области подтверждено ещё 12 смертей от новой коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Для сравнения, 10 февраля 2021 года было зарегистрировано 14 летальных случаев COVID-19.

В регионе подтверждено 2183 смерти от данной инфекции. По всей России скончались 78 687 человек, заболевших COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области зафиксировано почти 74 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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